Gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Arenaccia hanno controllato quattro persone a bordo di un’auto trovandone due in possesso di tre coltelli, con le lame lunghe rispettivamente 8, 7 e 4 cm, e di una spranga di ferro di 60 cm.

Due napoletani di 38 e 29 anni con precedenti di polizia sono stati denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere.