Con il coltellino nel parcheggio del centro commerciale Auchan: fermato 15enne

Sabato 17 Febbraio 2018, 20:01 - Ultimo aggiornamento: 17-02-2018 20:01

All’interno del parcheggio del centro Commerciale Auchan di via Argine, I poliziotti dell’Ufficio di Prevenzione Generale hanno controllato quattro ragazzi, tutti minorenni, denunciando un 15enne per possesso illegale di coltello.I poliziotti sono andati preso il parcheggio del centro commerciale dove personale addetto alla sicurezza aveva segnalato la presenza di un gruppo di ragazzi che colpivano i cartelloni pubblicitari con dei coltelli.All’arrivo dei poliziotti i giovani si sono allontanati, ma sono stati ritrovati su una panchina nel parcheggio, a loro dire in attesa di un familiare che li riportasse a casa. L’addetto alla sicurezza ha raggiunto i poliziotti e riconosciuto i quattro ragazzi quali parte del gruppo segnalato.A un controllo effettuato uno dei ragazzi è stato trovato in possesso di un coltello modello Butterfly, denunciato in stato di libertà e affidato al genitore.