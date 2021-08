Napoli: armato di coltello aggredisce un ragazzo ​nel parco Mascagna, bloccato dall'Esercito

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Ruoppolo per la segnalazione di un’aggressione ai danni di un giovane nel parco Mascagna. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato una pattuglia dell’Esercito Italiano che, non senza difficoltà, aveva bloccato un uomo in evidente stato di agitazione che, poco prima, aveva aggredito un giovane brandendo un coltello con la lama della lunghezza di 9 centimetri. V.P., 44enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

