Napoli, trovato in possesso di un coltello: denunciato 30enne casertano

Mercoledì sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Nolana all’angolo con vico Gabella della Farina hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha accelerato il passo per eludere il controllo.

Gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di circa 14 centimetri. L’uomo, un 30enne di Caserta con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.