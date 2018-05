Mercoledì 2 Maggio 2018, 10:19 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2018 10:31

Si è conclusa la XX edizione COMICON che chiude i battenti con numeri da record: 150.000 visitatori, più di 300 ospiti e circa 600 eventi realizzati tra fumetti, cinema, serie tv, videogiochi, giochi di ruolo e performance live, oltre 350 espositori per un’area di oltre 85.000 mq distribuiti tra 8 padiglioni, spazi esterni della Mostra d’Oltremare, il Teatro Mediterraneo e l’ETES Arena Flegrea.«Il fumetto sta vivendo un vero e proprio rinascimento, un successo di pubblico che si riscontra sulle vendite quanto in una nuova fenomenologia pop che investe tutte le generazioni. Comicon oggi è una realtà storica e consolidata, con ospiti internazionali di primo livello, con numeri in costante crescita, in grado di attrarre brand prestigiosi." - commenta Claudio Curcio Direttore di Comicon - "Anche a livello organizzativo la grande squadra Comicon diventa sempre più grande coinvolgendo direttamente nell'evento oltre 500 persone tra staff, hostess, stewart, e altre figure professionali. Un risultato che si riflette non solo sull'impatto economico della città ma anche occupazionale».La ventesima edizione di Comicon ha ospitato maestri del fumetto del calibro di Lorenzo Mattotti, Magister e autore del manifesto di quest’anno, Frank Miller e Milo Manara, protagonisti di un leggendario incontro a due in cui hanno annunciato una futura collaborazione, Vittorio Giardino José Muñoz, ma anche artisti internazionali come Brian Azzarello e Mike Allred e grandi firme del fumetto italiano, tra cui:Zerocalcare, Sio, Leo Ortolani, Liberatore, Roberto Recchioni. Tra gli ospiti di cinema e serie tv: la protagonista di Ash vs Evil Dead ed ex-principessa Xena Lucy Lawless, la lead animator dell’ultimo film di Wes Anderson Kim Keukeilere, il cast della serie tv SKAM Italia e la Dark Polo Gang.Undici le mostre organizzate. Tra queste: Lorenzo Mattotti. Seguendo le tracce (Museo Pignatelli, aperta fino al 27 maggio). Più di 30 le proiezioni cinema e tv con anteprime come L’isola dei cani di Wes Anderson, il film d’animazione targato Studio Ponoc Mary e il fiore della strega, La truffa dei Logan di Steven Soderbergh, la seconda stagione della serie FX Atlanta 2.Numerosi gli eventi organizzati con la rassegna in città Comicon(Off), come la mostra Pompei di Frank Santoro (aperta fino al 31 maggio) e MannHero - Gli Eroi del Mito dall’Antichità a Star Wars, e il concerto disegnato della band folk-rock napoletana Foja che ha riempito gli spalti dell’Area Flegrea, seconda arena più grande d’Italia.Successo anche per la graphic novel La luna del mattino di Francesco Cattani (Coconino Press) che si è aggiudicata il Premio Micheluzzi come Miglior Fumetto durante la cerimonia condotta da Andrea Delogue Ema Stokholma.