Sono iniziati i lavori di riqualificazione della piscina Scandone in vista delle Universiadi di Napoli 2019 con la sottoscrizione del contratto da parte del commissario straordinario Gianluca Basile. Il principale impianto sportivo natatorio comunale napoletano, tra i primi in Europa nella disciplina per grandezza e capacità ricettiva, sarà sede sia di allenamenti che delle gare di nuoto nonché della finale di pallanuoto.



Il progetto, per un importo di circa 3,5 milioni di euro, prevede importanti e innovativi interventi di riqualificazione dell'impianto, di proprietà del Comune di Napoli. Il piano vasca sarà completamente rifatto, così come tutto l'impianto di illuminazione, a servizio dello stesso, con un sistema innovativo anche dal punto di vista scenografico. Tutta la zona esterna della struttura, sulla cui facciata verrà installato un pannello scenico, sarà oggetto di rifacimento con la creazione di percorsi colorati. Saranno completante riqualificati gli attuali spogliatoi e verrà realizzato un ascensore interno a disposizione del pubblico. Tutti gli impianti elettrici ed idraulici, a supporto del funzionamento della struttura sportiva saranno oggetto di un'opera radicale di manutenzione straordinaria.



Per il commissario Basile «prosegue un percorso fortemente collaborativo tra la struttura commissariale dell'Universiade Napoli 2019 e il Comune di Napoli, in particolare sul tema della riqualificazione dell'impiantistica sportiva partenopea, tassello essenziale per la realizzazione in Campania, a luglio 2019, dell'evento internazionale».

Sabato 13 Ottobre 2018, 11:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA