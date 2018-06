Mercoledì 27 Giugno 2018, 20:14 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2018 20:14

Sono stati arrestati altri due componenti del commando di quattro uomini armati che, lunedì mattina, era stato intercettato da una pattuglia della Polizia di Stato in via Montale, a Ponticelli, nei pressi della casa di un pregiudicato. I quattro, che nella fuga si erano liberati dei cappelli, erano stati riconosciuti e tutti denunciati per detenzione di armi. Ieri sera gli agenti del commissariato di zona hanno scovato Umberto dello Iacolo, 22 anni, e Carlo Esposito, 24 anni. Erano su uno scooter, ma inizialmente sono riusciti nuovamente a dileguarsi; i poliziotti li hanno nuovamente visti, e questa volta bloccati, mentre erano nel rione Fiat su una Lancia Y; nell’abitacolo c’era una pistola priva di matricola completa di caricatore con 15 cartucce calibro 9. I due sono stati arrestati con l’accusa di detenzione e porto abusivo di arma e condotti nel carcere di Poggioreale. Il terzo componente del gruppo, Francesco de Martino, era stato rintracciato lunedì pomeriggio poco distante dalla sua abitazione: qualcuno gli aveva sparato, colpendolo con un proiettile alla natica. Sono in corso le ricerche per il quarto e ultimo uomo.