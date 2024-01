Un commando di otto killer. Quattro pistole roventi, una ottantina di colpi a raffica in uno spazio di pochi metri quadrati. Scenario bellico in corso Lucci, a due passi dalla stazione centrale, in un’inchiesta che ha fatto registrare una svolta decisiva sotto il profilo delle indagini. In poche ore, la polizia ha arrestato per armi cinque soggetti ritenuti legati al malaffare di via Poggioreale, in un’inchiesta in cui sono stati identificati e indagati tre presunti complici nel possesso delle armi da fuoco.

Due pistole sequestrate, dunque, arresti e indagati. Si lavora sul movente, a partire da una domanda: cosa ha scatenato un tale volume di fuoco nel pieno dello struscio serale cittadino? C’è un punto che conviene tenere in considerazione, a partire dal profilo del target dell’agguato: un 19enne, si chiama Nicola Moffa, conosciuto per vicende analoghe. Anzi. Su di lui gravano sospetti come soggetto legato a esponenti del gruppo di killer entrato in azione lo scorso 11 dicembre in piazza Carlo III. Ricordate cosa accadde? Vennero feriti a colpi di pistola due ragazzi, due fidanzati che viaggiavano a bordo di una Smart. Inevitabile a questo punto un collegamento tra i due scenari di sangue: a dicembre l’agguato contro due giovani (a loro volta ritenuti legati a famiglie spesso sotto inchiesta per fatti di camorra), mercoledì scorso l’inferno di via Lucci, con un agguato mirato contro il fratello di un soggetto fortemente indiziato di aver preso parte al raid armato contro la coppia di fidanzati.

Un mosaico su cui sono al lavoro i poliziotti della Squadra Mobile, alla guida del primo dirigente Alfredo Fabbrocini, forti di una straordinaria conoscenza del territorio. In poche ore, dopo la pioggia di fuoco, sono arrivati gli arresti per armi, mentre sono giunte a un punto decisivo le indagini sul ferimento dei due fidanzati lo scorso dicembre, grazie al coordinamento del pm anticamorra Maria Sepe. Ma al di là dei possibili collegamenti tra i due episodi, al di là della parentela tra il 19enne ferito mercoledì scorso e i presunti killer in azione contro la coppia di fidanzati, resta un dato su tutti: Napoli torna polveriera. Troppe armi, spesso impugnate da elementi giovanissimi e pronti a tutto, anche a provocare vittime innocenti nel corso di una rappresaglia tanto sproporzionata.

E torniamo alle indagini scattate subito dopo il raid di via Lucci. In poche ore, i poliziotti hanno raggiunto un appartamento in via Poggioreale. Tra gli arrestati spicca il nome di un pregiudicato di 25 anni, figlio di un soggetto legato al clan Contini. Sequestrata una calibro 9per21 con matricola abrasa e una calibro 40, provento di furto, in uno scenario che vede sotto inchiesta otto indagati. Non sono accusati dell’agguato, in mancanza di riscontri concreti, ma è logico pensare che facessero parte del commando di fuoco entrato in azione per chiudere i conti con un giovane rivale. Un affronto nella gestione della droga o di altri traffici criminali, qualcosa di molto simile a quanto avvenuto lo scorso dicembre contro i due fidanzati feriti all’interno della Smart. Agguati incrociati, armi a disposizione, strategia sanguinaria che fa calare una coltre di paura in una delle capitali europee dell’accoglienza turistica.