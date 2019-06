Commerciante morto colpito da calcinacci a Napoli, lo strazio della moglie su Facebook: «L'amore se ne è andato in cielo e non mi ha salutato»

Sabato 8 Giugno 2019, 14:11

È disperata Grazia Ragozzino, moglie del commerciante Rosario Padolino, 66 anni, morto oggi a Napoli dopo essere stato colpito da pezzi di cornicione in Via Duomo. Lo scrive su facebook dove scrive: «L'amore se ne è andato in cielo e non mi ha salutato». «Non ci credo, sono disperata», afferma tra le tante manifestazioni di solidarietà e affetto degli amici increduli.Padolino, conosciuto tra i commercianti di Via Duomo e dell'intera zona di Piazza Cavour e Via Foria, era stato promotore negli anni di iniziative di valorizzazione dell'area.