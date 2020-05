Napoli, commercianti e ristoratori si preparano alla riapertura: «Disorientati, servono subito indicazioni»

A tre giorni dal 18 maggio serrande alzate a metà per i commercianti e i ristoratori di Napoli, che in attesa di ricevere indicazioni da governo e regioni su quali saranno le linee guida da seguire per riprendere le attività, iniziano con disorientamento a riorganizzarsi in vista di una eventuale riapertura.

«Abbiamo messo a posto i negozi e santificato, qualcuno ci bussa perché vuole già acquistare – spiega Olimpia, titolare di Camiciamoci, un catena di 4 punyi vendita di camice a dettaglio disseminati tra via Toledo e via Chiaia - Speriamo che entro lunedì ci diranno come dobbiamo comportarci». L’urgenza, per chi si occupa di abbigliamento è «capire soprattutto se i capi potranno essere misurati – continua Olimpia - e se saremo noi a doverli risanare ogni volta e soprattutto in che modo. Non ci è stato ancora spiegato».



Per chi si occupa di servizi al tavolo, invece, come bar e ristoranti, la preoccupazione principale resta quella di definire la distanza tra i tavoli che accoglieranno gli avventori. «Ci stiamo riorganizzando nella speranza di riaprire lunedì, ripristinando i tavoli del bar nei limiti delle possibilità e provvedendo alla sanificazione», racconta un dipendente del caffè del Professore in piazza Trieste e Trento. Se dovessero essere confermati i 4 metri di lontananza ipotizzati dall’Inail «all’esterno i tavolini passerebbero da 10 a 3», dice sconsolato il barista.

Un costrizione che spingerebbe molti a non riprendere i lavori. «Se dovessero confermare queste indicazioni saremo costretti a non riaprire perché per i piccoli locali la difficoltà è tale che l'eventuale incasso non riuscirà a coprire le spese che abbiamo – dichiara Stefano Preziosi, titolare della risotteria Valù, nel cuore dei Quartieri Spagnoli - Noi abbiamo 10 tavoli all'interno e li abbiamo ridotti a 2 e all'esterno altri dieci, che abbiamo portato a 4»

«Ci stiamo preparando in attesa di cosa deciderà il governo con le regioni e cosa deciderà il presidente Vincenzo De Luca», conclude il ristoratore.



Ultimo aggiornamento: 15:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA