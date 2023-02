Napoli, compravendita di droga in pieno centro: arrestato pusher

Scambio droga-soldi in pieno centro storico. Accade a Napoli, in via Pietro Trinchera. Qui i Falchi della Squadra mobile, durante un servizio di controllo e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato due uomini effettuare la compravendita di droga.

Gli operatori hanno bloccato le due persone: l'acquirente era in possesso di due bustine contenenti circa 1,7 grammi di marijuana, mentre lo spacciatore aveva con sè 11 involucri della stessa sostanza e 10 euro. S.A., un 30enne gambiano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio, mentre l'acquirente ha ricevuto una sanzione amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.