CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 15 Ottobre 2019, 08:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La casa è libera? Muratela»: il Comune di Napoli non ha più una graduatoria per l'assegnazione degli alloggi (l'ultima risale al 1995) e così gli appartamenti disponibili restano vuoti. O vengono occupati abusivamente. Al momento ce ne sono trentuno di cui sono state restituite le chiavi all'Acer, l'agenzia regionale per l'edilizia residenziale che raccoglie il patrimonio dell'ex Iacp. Poi ci sono tutte quelle che appartengono al Comune di Napoli e per le quali non è stata fatta una statistica. Ma gli episodi sono stati tanti, ed eclatanti. Al Rione dei Fiori, ad esempio, nel regno dei Di Lauro, nel corso di un blitz le forze dell'ordine hanno trovato delle case vuote, che non sono state, però, riassegnate, ma murate dai vigili urbani dell'unità antiabusivismo guidata dal capitano Gaetano Vassallo che spiega: «Non mi è mai capitato, negli ultimi anni di sgomberare una casa che sia stata contestualmente riassegnata».