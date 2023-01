Napoli, con il furgone della pescheria di Chiaia abbandona materiale edile in piazza Mercato

Un napoletano di 43 anni E.E, titolare di una pescheria in zona Chiaia, utilizzava il furgone che normalmente usa per la sua attività per trasportare e abbandonare rifiuti speciali provenienti da attività di demolizione edilizia, circa venti sacchi contenenti materiale di risulta che ha lasciato in piazza Mercato, civico 100, approfittando dell'oscurità delle prime ore del mattino.

Gli agenti dei reparti di tutela ambientale e di polizia investigativa del comando di polizia locale di Napoli si sono messi sulle sue tracce e grazie alle immagini della zona hanno potuto individuare il titolare del furgone ed il responsabile dell'abbandono dei rifiuti.

Il soggetto non ha voluto comunicare la provenienza dei calcinacci, per cui gli agenti hanno cercato sia nella sua residenza, che nell'attività commerciale, eventuali tracce di lavori edili in corso, con esito negativo.

Dopo circa un paio d'ore gli agenti hanno comunque identificato il responsabile che, viste le evidenze dei fatti, si è reso disponibile a recuperare il furgone e a caricare nuovamente quanto abbandonato sulla pubblica via rimuovendo i rifiuti. Successivamente il furgone è stato sottoposto a sequestro. L'uomo dovrà rispondere del reato di abbandono indiscriminato di rifiuti speciali e pericolosi.