LEGGI ANCHE

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato San Ferdinando, su segnalazione della Sala Operativa, sono intervenuti presso un’abitazione in via Santa Maria Francesca per la presenza di una persona armata.L’aggressore è stato bloccato e le vittime, madre e sorella dell’uomo, hanno raccontato delle sue continue richieste di denaro accompagnate da minacce. A.C., napoletano di 47 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia.