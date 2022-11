Napoli, Conad e il gufetto per sostenere gli ospedali pediatrici

Un gufetto ecosostenibile per sostenere le strutture ospedaliere pediatriche del territorio. Questa è la nuova iniziativa lanciata dall'azienda Conad. Fino all’11 dicembre, infatti, i clienti potranno collezionare una linea di 12 soggetti natalizi GOOFI by Egan ispirati a personaggi famosi a tema gufo. Realizzati interamente in plastica riciclata sono inoltre prodotti sostenibili che rispettano l’ambiente.

Con l’obiettivo di migliorare la vita dei bambini ricoverati, per ogni soggetto natalizio distribuito Pac AC 2000A Conad devolverà 50 centesimi a favore di 5 ospedali delle Regioni in cui opera: l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, l’azienda ospedaliera di Perugia attraverso l’associazione A.U.L.C.I., l’ospedale “Annunziata” di Cosenza, l’ospedale A.O.R.N. Santobono Pausilipon di Napoli e l'ospedale dei Bambini “Di Cristina” di Palermo.

Conad in Campania

In Campania, Pac 2000A Conad finanzierà anche quest’anno l’ospedale A.O.R.N. Santobono Pausilipon, in particolare nell’allestimento di nuovi laboratori dove sperimentare nuove terapie che possano dare risposte efficaci anche ai pazienti che non rispondono alle classiche cure e che, senza protocolli sperimentali, non avrebbero possibilità di guarigione.

«È una responsabilità che ci siamo assunti concretamente con il progetto “Sosteniamo il Futuro Conad” con cui impegniamo a contribuire ad una crescita ed uno sviluppo socioeconomico sostenibile e condiviso» dichiara Fabio Lupo, il direttore area Campania di Pac AC2000A Conad.

«Grazie a Conad e a quanti aderiranno all’iniziativa sarà possibile dare un contributo fondamentale al nostro progetto di ricerca, progetto che ci sta molto a cuore perché ci aiuterà a garantire ai nostri piccoli pazienti assistenza e cure sempre più all’avanguardia» dichiara Rodolfo Conenna, direttore generale dell’azienda ospedaliera di rilievo nazionale Santobono-Pausilipon.

«Vogliamo ringraziare Conad che, anche quest’anno ha scelto di sostenere la fondazione Santobono-Pausilipon con una grande catena di solidarietà» dichiarano Flavia Matrisciano e Anna Maria Ziccardi, direttore e presidente della fondazione Santobono-Pausilipon.