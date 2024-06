Musica e regole, festa e diffide. I grandi eventi, si sa, generano indotto in positivo, ma producono anche disagi e la necessità di fronteggiarli. In aggiunta, senza nulla togliere ai live che porteranno in città nomi di cantanti sulla cresta dell’onda e decine di migliaia di turisti in più, va ricordato che i concerti di Gigi D’Alessio in piazza del Plebiscito - con le relative restrizioni al traffico che prevedono la chiusura di via Nicotera, sensi unici a via Serra e via Chiaia e la sospensione delle strisce blu in tutta l’area - si accavalleranno oggi e domani le elezioni europee. E tanti dipendenti del trasporto pubblico (analogamente a quelli di altre partecipate) prenderanno parte alle operazioni nei seggi come scrutatori o, in maggioranza, come rappresentanti di lista. Ultimo ma non meno rilevante: ieri, dopo una riunione in Comune, è slittata dalle 17 alle 20 la sospensione dell’occupazione di suolo per i bar della zona nei giorni del concerto.

L’atmosfera

Plebiscito e dintorni del tutto pedonalizzati, da ieri, per la prima data di D’Alessio al Plebiscito, che si esibirà anche oggi, domani, l’11, il 12, il 14, il 15 e il 16 giugno. L’atmosfera in zona è in chiaroscuro. Proprio ieri pomeriggio, in Comune si è svolta una riunione tra i commercianti e l’amministrazione sulla gestione delle occupazioni di suolo. La riunione ha posticipato di tre ore la sospensione delle occupazioni di suolo: «Accogliamo con favore lo slittamento alle 20, stabilito dal Comune di Napoli, della chiusura delle attività commerciali, in occasioni dei concerti-evento di Gigi D’Alessio, rispetto all’iniziale intenzione della Questura di anticipare la chiusura alle 17 - commenta il presidente di Confesercenti Napoli e Campania Vincenzo Schiavo - Ringraziamo l’assessore al Turismo, Teresa Armato, che ha capito ed accolto i fabbisogni delle nostre aziende». «Questi eventi sono positivi, perché generano marketing territoriale - spiega Massimiliano Rosati dell’omonima caffetteria e del Gambrinus - Sono solidale con le lamentele dei commercianti che dovranno togliere i tavolini, come noi. Per quanto ci riguarda, è una piccola privazione che accettiamo nell’ottica di un ritorno d’immagine futuro».

Le regole

Passiamo alle regole. Off-limits per il traffico via Nicotera e via Serra. Dalle 18, nei giorni del concerto, il Comune ha disposto «il divieto di transito veicolare nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti la Prefettura e Palazzo Salerno, in via Solitaria, piazzetta Salazar, rampe Paggeria, in via San Carlo e in piazza Trieste e Trento, in via Nicotera». Previsto poi «il senso unico in piazza Carolina e in via Chiaia». Da mezzanotte, vigeranno il divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione dei parcheggi riservati e a pagamento (strisce blu) in piazza Trieste e Trento, via San Carlo, via Riccardo Filangieri Candida di Gonzaga, via Vittorio Emanuele III, via Acton, tra Galleria Vittoria e via Console, piazzetta Carolina, via Serra, via Console, via Nazario Sauro e rampe Paggeria». Sempre nei giorni di concerto, tra Plebiscito e dintorni vale il divieto di vendita di bevande che non siano in bicchieri di plastica o carta, dalle 12. Prevista anche «la sospensione temporanea dell’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico nei confronti degli esercizi commerciali dalle 20 e fino a cessate esigenze del giorno successivo al concerto in piazza Trieste e Trento, via San Carlo, via Console (fino a Santa Lucia) e al colonnato». Pena per i trasgressori: multe da 25 a 500 euro.

I nodi

A parte la concomitanza tra concerti ed elezioni, nelle scorse ore l’avvocata Annalisa Senese ha inviato una diffida via Pec a Comune e Municipalità 1. «Il Comune di Napoli da molto tempo ha iniziato ad autorizzare la realizzazione di manifestazioni all’aperto in luogo pubblico in piazza del Plebiscito, con concerti ed eventi serali anche di durata prolungata per più serate di seguito - si legge nel documento - Un gran numero di residenti nel quartiere ha manifestato contrarietà a questi eventi che impediscono di attendere, per molte ore, alle normali abitudini del vivere quotidiano ed impattano sul diritto alla salute dei cittadini, promuovendo una raccolta di firme per sottoporre la questione alle autorità competenti, raccolta firme, disponibile.

Ove si riscontrerà una immissione eccedente la normale tollerabilità, la scrivente si vedrà costretta a presentare ricorso al giudice di Napoli a tutela del diritto alla salute sua e del suo nucleo familiare, chiedendo che vengano inibite immissioni dannose per la salute e che vengano risarciti i danni all’integrità psicofisica causati da tali immissioni». «Ingiusto non dare voce a tanti residenti della zona costretti a subite questi eventi», aggiunge il consigliere comunale Gennaro Esposito.