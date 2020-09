Concerto abusivo a piazza Mercato, la polizia denuncia il cantante

Nella serata di ieri gli agenti di polizia, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in piazza Mercato per diverse segnalazioni di assembramenti, schiamazzi e musica ad alto volume.

All'arrivo delle volanti le numerose persone presenti si sono allontanate e i poliziotti hanno avvicinato ed identificato un uomo che si stava esibendo e tre tecnici musicali che saranno sanzionati per inottemperanza alle misure anti-Covid-19.

Quindi nella notte gli agenti, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Foria per una persona armata. I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite da alcuni cittadini, hanno rintracciato in via Pontenuovo l’uomo che è stato trovato in possesso di un coltello ed hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere D.V., 24enne russo con precedenti di polizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA