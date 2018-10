Concorsi col trucco per entrare nell'Esercito: «Così abbiamo fottuto lo Stato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 18 Ottobre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un militare dell'Esercito che si vanta di aver «fottuto» lo Stato, o meglio che si vanta di essere uno dei «fottitori» dello Stato, insomma di aver preso parte a una trama quanto meno sospetta. Un po' per scherzo, un po' per sfida la foto di Dario e Sabatino viene trovata nel corso delle indagini a carico di Sabatino Vacchiano, militare dell'Esercito da ieri mattina ai domiciliari. Ma andiamo con ordine, partire da una foto su cui campeggia una frase: «Dario e Sabatino? I fottitori dello Stato». Uno scatto che viene recuperato dalla Finanza dal cellulare di uno degli indagati, che racconta la storia di un brindisi in una birreria e che ha un carattere simbolico agli occhi dello stesso gip Linda Comella che ha firmato gli arresti di questi giorni. Come a dire: «Evidenzia la spregiudicatezza degli esponenti della concorsopoli militare».