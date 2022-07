Napoli, concorso Asìa, l’indagine choc: «Soldi a tasso usuraio per fare il netturbino»

È il 28 giugno quando Claudio Cecere del M5S dai banchi della Sala dei Baroni - nel corso di un intervento in Consiglio comunale - si rivolse al sindaco Gaetano Manfredi svelando trame sinistre, ancora tutte da accertare, riguardo al concorsone per assumere 500 nuovi operatori ecologici in Asìa. L’Azienda interamente comunale che si occupa di igiene urbana, ovvero la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento delle strade oltre che dello smaltimento. «Caro sindaco - accusò Cecere - ho saputo che alcuni consiglieri comunali stanno promettendo a tanta povera gente posti nell’Azienda di igiene urbana. In tanti mi hanno chiamato per avere informazioni. Abbiamo parlato tanto di trasparenza facciamo in modo che sia veramente così».

Il sindaco prese appunti e certamente non ha fatto cadere nel vuoto la denuncia, forse si aspettava qualche azione delle autorità immediata. Poco più di due settimane dopo - siamo a venerdì scorso è il 15 luglio - alla festa dell’Unità è l’assessore all’Ambiente Paolo Mancuso - ex magistrato anticlan - a rilanciare pubblicamente da un palco l’allarme con parole nette: «Dite a tutti che chi promette il posto di lavoro in Asìa è un truffatore. Denunciatelo. Non potrà garantire nulla». «Circolano voci di richieste da 25mila euro per avere la certezza di essere assunti. Dite a tutti - racconta Mancuso rivolgendosi al pubblico di piazza Municipio - che questi personaggi sono truffatori e come tali vanno denunciati». E ancora: «Dite a tutti che chi si propone di facilitare l’accesso a questa piattaforma e al concorso è un truffatore e va denunciato e se non lo vogliono denunciare non gli diano ascolto. Le cifre richieste sono altissime, le famiglie si indebitano e finiscono in mano a usurai e strozzini di varia natura. Sono truffatori che vanno denunciati promettono soltanto utili per loro non potranno garantire null’altro. Sono in attesa di una fonte autorevole che mi spieghi come stanno le cose perché girano messaggi e voci stranissime». E questa volta l’obiettivo di smuovere le acque è stato centrato del resto Mancuso è un ex magistrato e sa bene come utilizzare le parole su una materia spinosissima come questa. Infatti fonti investigative fanno sapere che «Le gravi accuse lanciate da Mancuso sui truffatori in circolazione sono state immediatamente sottoposte all’attenzione della Procura di Napoli». La sostanza è che ora i riflettori sul concorsone sono accesi e la speranza è che in tempi brevi si faccia chiarezza. Oltre 50mila domande di partecipazione in poco meno di tre settimane fanno riflettere su quanto sia enorme la fame di lavoro nella capitale della disoccupazione giovanile e non solo.



Sono le condizioni ideali, il palcoscenico perfetto dove si muovono storicamente personaggi senza scrupoli che galleggiano nel sottobosco che sta all’ombra della politica - e alcune volte nella stessa politica - che fanno da tramite a mondi ancora più neri come quello dei clan. Il tema lavoro, assicurarsi “un posto di lavoro” è il sogno dei centinaia di migliaia di persone. Una pure illusione ottica e nulla più. Perché chi cerca lavoro difficilmente ha l’immediata disponibilità di 25mila euro - questo il prezzo stabilito dal mercato dell’illegalità - per entrare in Asìa. E ci si deve per forza rivolgere agli usurai e agli strozzini. L’usura è una delle principali piaghe che affligge i napoletani indigenti che crescono in maniera esponenziale - e l’usura è l’arma della camorra, che ha liquidità illimitata, per attirare e far vivere l’illusione di un lavoro sicuro in chi soffre. Questo lo scenario nel quale Mancuso, non uno qualsiasi, ha lanciato l’allarme. Del resto il connubio rifiut-clan è la storia degli ultimi 30 anni della città, ancora oggi in difficoltà. Con all’orizzonte, tuttavia, un cambio strutturale all’approccio della questione spazzatura.



Il primo passo per guardare a un futuro a medio termine, cioè 18-24 mesi è che è stato finalmente pubblicato in gazzetta ufficiale il bando per la costruzione dell’impianto di compostaggio nell’area est. Oggi il Comune paga 140 euro a tonnellata per spedire il rifiuto organico fuori regione. Una cifra enorme se si considera che con l’entrata in funzione dell’impianto - e il trattamento in loco del materiale - il costo si abbasserebbe a 50 euro con un risparmio di 90 euro a tonnellata. Eventualità che consentirebbe da un lato di abbassare la tassa sui rifiuti - la Tari - tra le più esose d’Italia a fronte di un servizio non altezza. Dall’altro, concentrando in house la lavorazione dei rifiuti riduce e di molto il pericolo di infiltrazioni nel delicato pianeta dei rifiuti. Ritornando al concorsone, i 500 assunti dovrebbero entrare in servizio già entro fine anno, atteso che le selezioni dovrebbero partire a settembre. Una rivoluzione per Napoli e i napoletani perché in questo modo - in particolare lo spazzamento - se ne gioverebbe molto con effetto immediato sul decoro della città.