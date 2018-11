Condannata la babygang di Arturo, la madre del Nano urla: «Chiamo le guardie»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 10 Novembre 2018, 08:00

«Sto esaurita, sto esaurita, se non ve ne andate chiamo le guardie»: Anna, la mamma del «Nano», il ragazzino condannato a 9 anni e tre mesi di carcere per aver tentato di rapinare e uccidere un coetaneo, Arturo, questa volta si rifiuta di parlare.È davanti al basso dove vive con gli altri figli e il nuovo compagno a poca distanza dalla Caserma Garibaldi, dove si svolse l'aggressione. Dentro c'è il resto della famiglia, ma lei, dopo la tremenda mattinata che ha segnato il futuro del figlio, non ha né la forza, né la voglia di prendere la parola. Ce l'ha con il mondo intero, non si aspettava una condanna così severa per quel suo figlio che, insiste lei, «ha la sola colpa di essere bassino, proprio come l'aggressore di Arturo ripreso dalle telecamere di sicurezza».