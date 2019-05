Napoli, ergastolo a Materazzo nel giorno del compleanno: «Ma non sono il genio del male»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 8 Maggio 2019, 07:00

«Ma ve la immaginate voi la scena?». Si alza e mima le coltellate su un corpo disteso per terra. Poi riprende: «Ve la immaginate la scena? Io, mentre sto studiando per il concorso notarile, fisso sul mio calendario una croce sul giorno 28 novembre, già perché vengo a sapere che c'è la partita del Napoli contro il Sassuolo, dunque la città si svuota, e rammento a me stesso: ecco, oggi devo uccidere mio fratello». Parla per quasi due ore, nella sua ultima deposizione spontanea. Luca-Luchino, imputato e difensore di se stesso, presunto carnefice del fratello e detective in campo contro l'ipotesi di omicidio. Aula 115, Luca-Luchino prova a convincere i giudici della sua innocenza e lo fa mettendo il dito su quelle che, a suo giudizio, sono i punti controversi dell'inchiesta.