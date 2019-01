Napoli, condannato lo stilista narcos: era socio di Genny la carogna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 29 Gennaio 2019, 08:00

Da stilista di moda francese a narcotrafficante in affari con il capo ultras Gennaro De Tommaso, noto ai più come Genny 'a carogna. È questa, per gli inquirenti, la parabola di Michael Triganò, francese di origini e imputato a Napoli in una costola del processo che ha già portato, mesi fa, alla condanna di De Tommaso e i suoi presunti complici per un traffico di marijuana dall'Olanda.