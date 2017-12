Napoli, scacco alla camorra: cinque secoli di carcere per l'ala economica dei Contini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 29 Dicembre 2017, 10:27 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 10:27

Sessantanove condanne al termine di un processo durato oltre due anni. Pene severe nei confronti di quella che viene ritenuta l'ala manageriale dei clan Bosti-Contini, al termine del processo che si è concluso dinanzi alla prima sezione penale del Tribunale di Napoli. Aula 114, la lettura del dispositivo nel tardo pomeriggio, al termine delle indagini sui presunti riciclatori del patrimonio economico messo in piedi dai boss del Vasto-Arenaccia. Durissima la condanna riservata a carico di Ciro Di Carluccio, a capo di un impero economico legato alla gestione di impianti di carburanti, per il quale viene firmata una condanna a 25 anni e tre mesi. Stando alla lettura della sentenza, sarebbero stati dimostrati nel corso del processo di primo grado contatti e cointeressenze tra le attività economiche di Di Carluccio e la potente camorra della cosiddetta Alleanza di Secondigliano. Una sentenza che conferma la ricostruzione operata dal pm Ida Teresi, in forza al pool anticamorra del procuratore aggiunto Filippo Beatrice.