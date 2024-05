Trentotto interventi in due giorni, 20 in diretta in contemporanea in quattro sale operatorie, 18 pre-registrati, tutti trasmessi nell'aula Cerra, la sala convegni del Pascale dove da stamattina si sono riuniti i massimi esperti dell'urologia internazionale chiamati da Sisto Perdonà, direttore del Dipartimento di Urologia dell'Istituto dei tumori di Napoli. Sarà lui, insieme con la sua equipe, a effettuare nel tempo record della due giorni del quinto congresso 12 interventi per cancro alla prostata, 9 per tumore al rene, uno per tumore alla vescica. La conferenza farà luce sulle ultime tecnologie e i progressi innovativi nel campo dell'urologia, con particolare attenzione alla chirurgia in diretta.

La Quinta edizione del Congresso UroNews è un chiaro segnale dell'importanza di eventi di questo genere nel promuovere la formazione continua e lo scambio di idee nel campo dell'urologia. Il congresso vede la partecipazione di operatori di fama internazionale, i quali condividono le loro conoscenze e esperienze con una vasta audience di professionisti. Il team dell'urologia del Pascale ha esportato la propria esperienza al congresso americano di urologia a San Antonio TX dove hanno dimostrato un impegno straordinario nel promuovere l'innovazione e l'eccellenza nella pratica urologica.