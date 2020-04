Napoli, consegnati i lavori di manutenzione sulla statale del Centro Direzionale

Anas (Gruppo FS Italiane) ha consegnato quest’oggi all'Impresa Gi.Ga. Project S.r.l. con sede in Casoria i lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della pavimentazione stradale lungo tratti saltuari delle strade statali 162/dir “del Centro direzionale” e 162 NC, in provincia di Napoli. Nel dettaglio, gli interventi, per un investimento complessivo di 4 milioni e 200 mila euro, prevedono il risanamento della pavimentazione stradale ed il rifacimento della relativa segnaletica orizzontale e prenderanno il via tra la fine entro la fine del mese, compatibilmente con le condizioni meteo.



Tali lavori rientrano in un più ampio piano di attività (tra le quali anche interventi di sostituzione delle barriere stradali e di sistemazione del verde) programmate lungo le strade statali 162/dir “del Centro direzionale” e 162 NC; sin da quando le due arterie viarie sono rientrate tra le competenze di Anas (all’inizio dello scorso anno, in attuazione di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del novembre 2018), infatti, l’Azienda si è adoperata per l’esecuzione di interventi migliorativi delle condizioni di percorribilità. Le attività verranno eseguite mediante l’istituzione di restringimenti di carreggiata, in tratti saltuari in funzione dell’avanzamento delle attività, e si lavorerà alacremente - anche in considerazione dell’importanza che le arterie in argomento rivestono per i collegamenti su gomma della Area Metropolitana di Napoli - con lo scopo di contenere i tempi di realizzazione dell’intervento (stimati in circa 5 mesi) grazie all’attuale riduzione dei volumi di traffico dovuta alle limitazioni alla circolazione imposte dall’emergenza sanitaria in corso. In relazione a quest’ultima, l’impresa adotterà tutte le misure di sicurezza imposte in materia di cantieri stradali per il contenimento del contagio da Covid-19. © RIPRODUZIONE RISERVATA