Venerdì 5 Ottobre 2018, 22:15

Aggredito da uno sconosciuto che lo ha colpito alla testa con una mazza da baseball ed è scappato. E' successo, poco prima delle 20 di oggi, a un consigliere della Decima Municipalità, M. M., che si trovava in via Pietro Testi, alla Loggetta, nei pressi di un supermercato. L'uomo, medicato all'ospedale San Paolo, è stato dimesso con prognosi di 10 giorni. Sull'aggressione indagano i carabinieri di Bagnoli; le cause restano in corso di accertamento.