Napoli, altro raid in piazza Dante: distrutti ​i fari interrati che illuminano la statua

Domenica 5 Maggio 2019, 14:42

Dopo il danneggiamento avvenuta con la scritta “Cani e Porci” con le bombolette spray con la vernice rossa sull’ingresso della metrò, questa notte ancora vandali in azione per l’ennesimo atto di vandalismo e devastazione nella centralissima piazza Dante.È stato rotto uno dei fari interrati che illumina la statua di Dante. È stato danneggiato un faro realizzato a raso tra i più moderni sistemi di illuminazione a risparmio energetico e a bassissimo impatto ambientale. È stato colpito un punto luce che rappresenta un simbolo della rinascita della città. La luce sul piano urbanistico e su quello dell’arredo urbano sottolinea la bellezza della città. È l'ultimo episodio di una lunga serie, infatti, nei raid precedenti sono stati vandalizzati, a più riprese, tutti i vetri della stazione della metrò. «Queste persone non fanno altro che deturpare per puro divertimento - esclama amareggiato un residente - abbiamo chiesto più volte all'amministrazione che venga garantita la vigilanza sul territorio. Occorre fare uno sforzo – conclude il residente - un vero atto di amore verso la città, nel tentativo, non sempre facile, di renderla ancora più bella, più sicura, più amata».