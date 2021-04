Napoli, contolli interforze nella zona dei baretti: due multati

Controlli interforze nella zona dei 'barettì, a Napoli, tra via Caracciolo e via Partenope. Ieri sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 159 persone sanzionandone due per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovate fuori dal proprio domicilio senza valida motivazione, controllato 27 veicoli e contestato due violazioni al Codice della Strada; in via Caracciolo sono stati sanzionati due esercizi commerciali per occupazione di suolo pubblico.

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono anche intervenuti in via dei Mille per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un'abitazione dove hanno sorpreso nove persone, tra i 38 e i 53 anni, tutte prive della mascherina, che stavano consumando cibi e bevande e le hanno sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19.