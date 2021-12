Napoli: in casa 25 chili di sigarette, ​marito e moglie arrestati per contrabbando

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno effettuato un controllo in vico delle Pergole nel borgo Sant'Antonio presso l’abitazione di una coppia dove hanno trovato 125 stecche di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato per un peso di circa 25 kg; inoltre, con il supporto di personale tecnico dell'Enel, hanno accertato che il contatore era stato manomesso e allacciato abusivamente alla rete pubblica. Ciro De Stefano e Anna Napoletano, coniugi napoletani di 74 e 71 anni entrambi sottoposti alla misura alternativa della detenzione domiciliare, sono stati arrestati per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e furto di energia elettrica.

