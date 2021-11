Napoli, contrabbando di sigarette: arrestato un uomo ai Quartieri Spagnoli che ne nascondeva 15 chili in casa

Stamattina gli agenti del commissariato Montecalvario, nel transitare in via Calata San Mattia, hanno notato un uomo affacciato alla finestra di un’abitazione con in mano una busta di grosse dimensioni che stava parlando con una persona la quale, alla loro vista, si è allontanata.

I poliziotti, una volta entrati nell’appartamento, hanno controllato l’uomo trovandolo in possesso di 245 euro mentre, nella busta, hanno rinvenuto 200 pacchetti di tabacchi lavorati esteri privi del marchio dei Monopoli di Stato per un peso di 4 kg; inoltre, all’interno dell’armadio della camera da letto hanno rinvenuto e sequestrato altri 600 pacchetti per un peso di 11 kg.

Gennaro Zizolfi, 61enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.