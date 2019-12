Napoli, sequestrato un furgone con una tonnellata di sigarette di contrabbando

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, all’interno di un garage a Chiaiano, un furgone contenente una tonnellata di sigarette di contrabbando. In particolare, i finanzieri dl Casalnuovo, dopo aver individuato un’area adibita a deposito ove si sospettava fosse occultato il carico, hanno eseguito una perquisizione del locale e del mezzo scoprendo 100 casse di sigarette sprovviste del contrassegno dei Monopoli dello Stato e recanti le indicazioni per la salute in lingua straniera.

La natura del tabacco ed il confezionamento hanno permesso alle Fiamme Gialle di desumere che le stesse appartenevano ad una partita contraffatta e potenzialmente dannosa per la salute. Al termine dell’operazione è stato sottoposto a sequestro sia il carico di sigarette che il mezzo utilizzato per il trasporto mentre il proprietario del furgone e l’intestatario del contratto di locazione dell’immobile sono stati denunciati a piede libero.



