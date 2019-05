Napoli, 27 chili di sigarette di contrabbando nascosti in uno «stanzino segreto»

Giovedì 16 Maggio 2019, 15:37 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2019 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due persone arrestate nell'ambito dei controlli straordinari dei carabinieri della compagnia Vomero e del Reggimento Campania.Stefano Amanzio, 51enne del rione don Guanella, ai domiciliari per ricettazione, è stato trovato in possesso nel corso di perquisizione domiciliare di 27 chili di sigarette di contrabbando. Li aveva nascosti in uno stanzino segreto: aveva rotto il muro del corridoio, creato una botola e nella stanza adiacente aveva ricavato un vano con del cartongesso. La botola era coperta da un armadio. altri erano impilati dietro una porta. I carabinieri della stazione Marianella lo hanno arrestato e tradotto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.Carlo Tuccillo, un 33enne di Frattamaggiore, sorvegliato speciale, è stato invece arrestato dai militari del nucleo operativo a Miano, nel rione San Gaetano. Era in possesso di una dose di eroina, 2 centraline per scooter decodificate, chiavi di accensione e attrezzi da scasso nascosti sotto la sella dello scooter. anche tuccillo attende il giudizio direttissimo.Denunciato un 44enne di via janfolla ai domiciliari sorpreso in stato di evasione; segnalato alla prefettura quale assuntore di stupefacente un 23enne trovato in possesso di circa 8 grammi di hashish.Durante il servizio sono state identificate 118 persone.Nel Rione dei Fiori, i carabinieri della compagnia Stella hanno trovato 2 pistole semiautomatiche e 135 cartucce «a palla blindata», «a palla teflonata» e «a palla tronco-conica» nascosti in aree comuni del complesso di edilizia popolare, in via Certosa di Parma.300 dosi di cocaina sono state rinvenute in aree comuni del Lotto t/c.Tre i denunciati per furto di energia elettrica. I Carabinieri insieme a personale Enel hanno scoperto un 31enne di via Rampe di San Gennaro, un 33enne di via San Severo a Capodimonte e un 39enne di via Arena alla Sanità, titolare di un supermercato.