Cinque chili di sigarette di contrabbando in casa: denunciato 60enne a Secondigliano

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato Secondigliano hanno effettuato un controllo in via Monte Somma presso l’abitazione di un uomo che è stato trovato in possesso di 250 pacchetti di tabacchi lavorati esteri, privi del marchio del Monopolio di Stato, per un peso complessivo di circa 5 kg.

L’uomo, un 60enne napoletano con precedenti di polizia, è stato sanzionato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA