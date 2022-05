Napoli, controlli a Poggioreale: multe e perquisizioni domiciliari

Sono quattro le persone denunciate dai carabinieri per guida senza patente. I militari hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Poggioreale: 65 identificati, 49 veicoli controllati. E non sono mancate le contravvenzioni per violazioni al codice della strada, quasi tutte per guida di motorini senza il casco.

Denunciato anche un quarantenne ai domiciliari perché assente durante un controllo nella sua abitazione, senza aver ricevuto autorizzazione che gli permetteva di allontanarsi. Inoltre, 21 vetture abbandonate in strada sono stati rimossi durante il servizio perché sprovvisti di assicurazione.

APPROFONDIMENTI RIMINI Molestie alpini a Rimini, il sindaco di Trieste Dipiazza: «Solo... L'OPERAZIONE Frattaminore, nel fine settimana l'operazione «Alto... LA LOTTA AL COVID Covid, lutto nella diocesi: muore il parroco Cetrangolo



Poi i controlli sono stati estesi anche ad alcune attività commerciali. Tra queste, un laboratorio di cuoio e pellame e un barbiere privi di autorizzazione e iscrizione nel registro delle imprese. Sanzioni fino a 13mila euro, attività sospese.