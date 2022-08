Porta Capuana a Napoli: identificate 73 persone, di cui 26 con precedenti di polizia, controllati 57 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo e 2 a fermo amministrativo, e contestate 21 violazioni per mancata copertura assicurativa, guida senza casco, per non aver ottemperato all’alt e circolazione su marciapiedi. In più, gli operatori hanno denunciato un ubriaco al volante.