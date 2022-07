Marechiaro, due denunciati con coltelli e droga sullo scooter

Ieri sera gli agenti del commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marechiaro hanno controllato due persone a bordo di uno scooter trovandole in possesso di due coltelli con lame lunghe 11,5 cm e 5 cm e di 2 bustine contenenti 3 grammi circa di marijuana, che erano state nascoste all’interno della sella del motociclo.

I giovani, napoletani di 20 e 19 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Inoltre, al conducente sono state contestate 3 violazioni del codice della strada per guida senza patente, senza documenti di circolazione e per mancata copertura assicurativa; infine, lo scooter è stato sequestrato.