Servizio straordinario di controllo del territorio dei carabinieri della compagnia Vomero supportati da quelli del reggimento “Campania” nell'ambito del protocollo di controlli cosiddetto “Piano Napoli”. I militari della stazione Vomero Arenella hanno denunciato in stato di libertà per furto con strappo un 22enne e un 23enne, entrambi del posto e già noti. Secondo quanto ricostruito, i due giovani avevano scippato in Largo Celebrano un loro coetaneo, anch’egli successivamente denunciato per aver violato il divieto di dimora a cui era sottoposto. Gli hanno portato via il cellulare ma grazie alle telecamere installate nelle strade attigue e alle testimonianze dei presenti sono stati identificati e denunciati.



Gli stessi militari hanno poi denunciato un 43enne di Scampia già noto alle forze dell'ordine. Fermato a Capodimonte durante un controllo alla circolazione, è stato trovato in possesso di 200 chili di prodotti da forno panificati abusivamente e sprovvisti di indicazioni sulla tracciabilità. Gli alimenti sono stati sequestrati e devoluti allo zoo comunale di Napoli. Nell’ambito dello stesso servizio i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura 3 assuntori di stupefacenti, sequestrando complessivamente 1 grammo di hashish e 3 di marijuana. Controllate 248 persone, 69 veicoli e notificate 6 contravvenzioni al c.d.s.

Mercoledì 18 Settembre 2019, 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA