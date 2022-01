Napoli, controlli a tappeto a Poggioreale: multati due positivi al Covid trovati per strada

Controlli a tappeto nel quartiere di Poggioreale. I carabinieri della locale compagnia hanno presidiato tutte le strade con decine di pattuglie. 74 le persone identificate, 51 i veicoli passati al setaccio.



3 i parcheggiatori abusivi denunciati. In Via Marino di Caramanico e in Via De Roberto chiedevano denaro agli automobilisti in cerca di parcheggio nei pressi dei mercatini rionali. 2 le persone denunciate per guida senza patente, un 38enne di Barra e un 46enne di Ponticelli.

Per un 36enne di Marigliano, invece, è scattata una denuncia per aver violato la quarantena. Aveva da pochi giorni scoperto di aver contratto il coronavirus e nonostante il provvedimento di quarantena ha deciso di uscire per passeggiare. Era lontano da casa, i carabinieri lo hanno controllato in Via Stadera. Lo stesso è accaduto ad un 40enne napoletano, sorpreso in strada malgrado la positività accertata. Anche per lui una denuncia penale.