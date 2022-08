Napoli, controlli a tassisti irregolari e autisti abusivi: scattano le multe

Controllati 110 taxi e 25 veicoli N.C.C. e numerose vetture privale dalla polizia municipale di Napoli. A seguito dei controlli sono state accertate infrazioni sia al regolamento comunale di settore che al codice della strada. Per comportamenti scorretti nei confronti dell’utenza, 21 tassisti sono stati sanzionati e segnalati all’ufficio di Corso pubblico. E il conducente di un veicolo N.C.C. è stato multato perché il suo certificato di abilitazione professionale era scaduto, violazione a cui è conseguito il ritiro del documento irregolare.

Individuate e sanzionate 5 vetture private utilizzate impropriamente per il trasporto pubblico non di linea. Tra questi un noleggiatore abusivo che, a fronte del corrispettivo di 90 euro per ciascun passeggero, si era accordato per trasportare una famiglia di 5 persone in una località del Cilento. Le verifiche, annunciano i vigili urbani, nelle aree adiacenti al terminal aeroportuale continueranno nei prossimi giorni.