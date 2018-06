Napoli, raffica di controlli nelle piazze di spaccio: si schianta sulla volante e perde una pistola

Giovedì 28 Giugno 2018, 15:06 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2018 15:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una Beretta 92 S, calibro 9x19, con proiettile in canna e altri dieci nel caricatore. L’aveva alla cintola uno dei tre sospetti sorpresi dalla polizia ieri sera, nei pressi di una piazza di spaccio del Rione Traiano. I tre sono riusciti a scappare, ma la pistola è stata recuperata: con matricola abrasa, è un modello la cui vendita è riservata alle forze dell’ordine, capace di sparare proiettili da guerra.I fatti risalgono alle 19.30 circa di ieri sera, quando una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli ha incrociato tre persone che, sugli scooter, si aggiravano in via Tertulliano, in una zona famigerata per lo spaccio di stupefacenti. Quando gli agenti si sono avvicinati, i tre sono immediatamente scappati. Ne è nato un inseguimento, al quale si sono aggiunte altre pattuglie, al termine del quale uno di loro, perdendo il controllo del mezzo, si è schiantato contro la “pantera” ed è riuscito a scappare a piedi. Nell’impatto, però, ha perso la pistola. L’arma è stata recuperata e inviata ai laboratori per le analisi; due dei poliziotti sono rimasti feriti lievemente e, dopo la visita in ospedale, sono stati dimessi con prognosi di due giorni.