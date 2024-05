Gli agenti della polizia locale di Napoli Unita Operative Vomero insieme al personale della Polizia e dei Carabinieri hanno effettuato controlli.

Le persone identificate e controllate sono state 31, un sequestro penale di capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti di note case di moda, sette le sanzioni elevate, all’interno del mercato de Bustis, per l’occupazione abusiva di suolo pubblico in eccedenza rispetto a quanto autorizzato, sei venditori ambulanti sono stati sanzionati all’esterno del predetto mercato per violazione del Regolamento comunale che viete la vendita itinerante nei pressi dei mercati.

APPROFONDIMENTI Pizzeria Dal Presidente: odio social verso ex proprietari Napoli, minaccia con cacciaviti clienti in un supermercato Rissa a Napoli, in trenta contro due stranieri

È stato comminato un verbale ad un’autorimessa che utilizzava la pubblica via per far parcheggiare veicoli dei propri clienti, un verbale è stato elevato ai danni di un commerciante per le scarse condizioni igieniche del locale di generi alimentari.

In Via elio Vittorini, Via Cesare Pavese Via abate e via Conca via de Bustis e Piazza degli artisti 18 i veicoli Sanzionati per sosta irregolare, due dei quali rimossi.