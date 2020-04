LEGGI ANCHE

Questa notte a Napoli, nel quartiere Pianura, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un 54enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.I militari hanno notato l’uomo in via Torricelli a bordo della sua auto e gli hanno intimato l’alt. Ne è nato un inseguimento che si è interrotto quando – dopo varie manovre pericolose – l’uomo, braccato, è stato costretto ad interrompere la sua marcia. Il 54enne è stato anche sanzionato visto che si trovava in strada senza legittimo motivo nonostante i divieti imposti dalle norme anti-contagio.