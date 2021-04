Napoli, task force anti-Covid nel weekend: 362 persone sanzionate e 50 denunciate

Nell'area metropolitana di Napoli sono stati svolti durante il fine settimana controlli delle Forze dell'ordine e delle polizie locali per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In totale sono state controllate 12.886 persone, di cui 362 sanzionate e 50 denunciate, controllati 696 esercizi commerciali, di cui 14 sanzionati e 7 provvisoriamente chiusi. Nei servizi di controllo sono state complessivamente impiegate 4283 unità di personale.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Caserta, tutti in strada ma il Covidnon allenta ancora la presa

In particolare, gli agenti del Commissariato di Secondigliano e della Polizia locale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel rione Berlingieri e in piazza Giuseppe Di Vittorio, nel corso del quale sono state identificate 35 persone, di cui 22 con precedenti di polizia, controllati 25 veicoli di cui 13 sottoposti a sequestro amministrativo e contestate 28 violazioni del codice della strada.

Gli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari dell'Arma dei Carabinieri e del Comando provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Campania, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all'applicazione delle norme anti covid-19 nella zona dei “baretti”, via Caracciolo e via Partenope, hanno identificato 159 persone sanzionandone 2 per inottemperanza alle misure anti covid-19, poiché trovate fuori dal proprio domicilio senza valida motivazione, controllato 27 veicoli e contestato 2 violazioni del codice della strada; in via Caracciolo sono stati sanzionati 2 esercizi commerciali per occupazione di suolo pubblico.

In via dei Mille gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un’abitazione dove hanno sorpreso 9 persone, napoletane tra i 38 e i 53 anni, tutte prive della mascherina, che stavano consumando cibi e bevande, sanzionandole per inottemperanza alle misure anti covid-19.

In corso Garibaldi, i carabinieri hanno sorpreso e multato 17 giovani tra i 18 e i 20 anni, che in una camera di un b&b festeggiavano un compleanno. Nel quartiere San Carlo all’Arena, nel corso di servizi di controllo effettuati dai carabinieri con il supporto del personale del 10° Rgt. Campania, sono state comminate 21 sanzioni amministrative per un importo totale euro 8.400,00 per inosservanza delle norme anti-covid, controllati n. 3 esercizi commerciali, con sanzioni comminate per un importo totale di euro 25.328, controllati 24 veicoli e contestate 10 violazioni al codice della strada. Per quanto concerne i controlli effettuati nei comuni della provincia, si segnala nel comune di Ercolano la chiusura per 5 gg. di un bar in via Panoramica, a seguito di un controllo dei carabinieri che hanno trovato al suo interno clienti intenti a consumare seduti ai tavoli, tutti multati.

Nel corso di controlli interforze svoltisi ad opera del personale del commissariato di Torre del Greco, dei militari del comando provinciale della Guardia di Finanza e personale della Polizia locale nel centro cittadino torrese, sono state identificate 213 persone, di cui 3 sanzionate per inottemperanza alle misure anti covid-19 poiché trovate fuori dal proprio comune di residenza senza valida motivazione, sanzionati i titolari di due bar e 6 avventori sorpresi a consumare bevande all’interno, con la conseguente chiusura dei locali disposta per 5 giorni.

Nel comune di Boscoreale e nei comuni limitrofi, i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno proceduto al controllo di 126 persone, di cui 34 con precedenti e 61 veicoli, con 11 sanzioni al C.d.S., sanzionando, altresì, 12 persone per violazioni delle norme anti-contagio, per spostamenti immotivati tra comuni e mancato uso dei dispositivi di protezione individuale. Infine, nel comune di Arzano, i militari della compagnia Carabinieri di Casoria, nell’ambito di un servizio ad alto impatto, unitamente al personale delle compagnie del gruppo Carabinieri di castello di cisterna e del 10° Rgt. Campania, hanno controllato 140 persone e 110 veicoli, di cui 2 sequestrati e 10 contravvenzionati per un ammontare complessivo di euro 10.000.