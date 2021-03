Napoli, controlli anti-covid: scoperto e multato parrucchiere a domicilio

Nell’ambito dei controlli per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché a seguito segnalazione e annunci pubblicitari sui social di servizi offerti sui quali un parrucchiere da uomo reclamizzava la sua attività di servizio a domicilio, in palese violazione della normativa vigente per la cd. “zona rossa”, personale della Polizia Locale di Napoli, appartenenti all’Unità Operativa Chiaia, ha contattato in incognito l’uomo, concordando un appuntamento per un taglio di capelli.

All’arrivo del parrucchiere, con al seguito l’attrezzatura occorrente, si è proceduto alla sua identificazione e al controllo tramite Centrale Operativa della sua negatività al virus Covid-19 in quanto non erano in atto provvedimenti di quarantena. Il parrucchiere fermato è stato pertanto verbalizzato per la violazione della normativa Covid vigente in cd. “zona rossa”.

