Napoli, controlli antidroga: arrestati due spacciatori a piazza Bellini in possesso di marijuana e metanfetamine

Stanotte gli agenti del commissariato decumani, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in piazza Bellini hanno notato due uomini confabulare con una persona che si è allontanata frettolosamente.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato i due uomini dopo pochi metri, in via San Pietro a Majella, trovandone uno in possesso di 5 bustine contenenti circa 5 grammi di marijuana, di una bustina di metanfetamine del peso di 4 grammi e 170 euro, mentre l’altro con 4 bustine contenenti circa 4 grammi di marijuana e 5 stecche di hashish del peso di circa 9 grammi.

S.S. e B.D., gambiani di 25 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.