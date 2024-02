Napoli, arrestato bengalese: minacce, tentata rapina e aggressione col bastone

Ieri mattina, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, passando per piazza San Francesco a Capuana, hanno notato un uomo che, chiedendo aiuto, ne stava rincorrendo un altro; quest’ultimo, alla loro vista, ha velocemente tentato di nascondere un bastone sotto un'auto in sosta.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato. L'uomo è stato trovato in possesso di un cacciavite ed è stato recuperato il bastone. Secondo la ricostruzione della vittima, il sospettato aveva minacciato lui ed un suo amico al fine di rubargli il portafogli e successivamente li aveva colpiti con il bastone.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per un 39enne del Bangladesh, è stato arrestato per tentata rapina e lesioni personali aggravate.