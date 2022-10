Movida a Napoli, denunciato il titolare di un locale in via Nardones per musica troppo alta e scarsa igiene

Musica a volume eccessivo, occupazione di spazio pubblico non autorizzato ma anche scarse condizioni igieniche: è per tutto questo che nel corso di controlli della polizia locale nelle zone della movida di Napoli, diversi locali sono stati multati.

Nel dettaglio, gli Agenti, ispezionando gli esercizi pubblici di Discesa Coroglio, Cappella Vecchia, via Partenope, Piazzetta Ascensione e via Nardones, hanno accertato e sanzionato dieci violazioni per eccedenza nell'occupazione di spazio pubblico concesso, per la mancanza di titoli autorizzativi, per il conferimento dei rifiuti fuori orario e per l'illecita installazione di tabelle pubblicitarie. A seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa il personale è poi intervenuto in un affollato locale di via Nardones accertando che la musica emessa arrecava oggettivamente grave disturbo al palazzo soprastante.

Al titolare sono stati quindi contestati i verbali per la mancata relazione d'impatto acustico, per la mancata licenza di somministrazione di bevande alcoliche e per la mancata autorizzazione per l'evento di dj set. Estendendo l'ispezione ai vani interrati dell'attività sono emerse anche precarie condizioni igieniche sanitarie e per tale motivo il titolare è stato deferito all'autorità giudiziaria. Durante le attività di controllo del territorio finalizzate alla repressione della sosta selvaggia, oltre a verbalizzare numerosi veicoli si è provveduto a rimuovere quarantasei vetture tra autovetture e moto.

Sempre attivo fino alle ore 24 il presidio di sicurezza e le attività di prevenzione in piazza Garibaldi finalizzate a impedire lo svolgimento dei mercatini abusivi d'indumenti e materiali usati