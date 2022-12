Napoli, controlli agli autobus turistici nel centro storico: multati cinque conducenti

La polizia locale di Napoli nell’ultimo fine settimana, nell'ambito dei controlli per la corretta applicazione dell'ordinanza che ha previsto il divieto di circolazione nel centro storico per gli autobus turistici nei giorni festivi e prefestivi fino all’otto gennaio 2023 e l’istituzione di aree per la sosta riservate e spazi per la fermata ha disposto diverse postazioni di controllo.

Le postazioni di controllo disposte in piazza Sannazzaro, piazza Bovio, piazza Carlo III, via Duomo e via Marina hanno consentito il controllo di sessantotto autobus turistici e di accertare e sanzionare venti irregolarità.

Quindici autobus sono stati sorpresi all’interno della zona interdetta dall’ordinanza senza la prescritta autorizzazione e cinque conducenti sono stati sanzionati per il mancato rispetto dei tempi di riposo con il pagamento di una sanzione di 600 euro oltre al ritiro della patente di guida.