Napoli, controlli all'aeroporto di Capodichino: multe a tre tassisti abusivi

Gli agenti della polizia locale di Napoli insieme al personale della polizia di stato hanno effettuato controlli all’interno dell’area dell’aeroporto di Capodichino.

20 i taxi e i veicoli NCC controllati, 12 le violazioni riscontrate. In particolare la polizia locale ha sorpreso tre tassisti abusivi di cui uno è risultato anche sprovvisto di copertura assicurativa. Un tassista è stato colto alla guida con patente scaduta di validità, 2 sono stati sanzionati per non aver esposto il tariffario a bordo del veicolo e 1 per non aver rilasciato ricevuta di pagamento della tariffa predeterminata.

Nel corso dei controlli inoltre è stato sanzionato un venditore ambulante abusivo al quale è stata come previsto dalla legge sequestrata la merce.