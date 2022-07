Napoli, controlli dei carabinieri a Chiaia e Montecalvario, denunce e sequestri

Controlli notturni per i Carabinieri della compagnia Napoli Centro che insieme a quelli del reggimento Campania hanno setacciato le strade dei quartieri Chiaia e Montecalvario. Durante le operazioni i militari hanno denunciato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, detenzione abusiva di munizionamento e possesso di documenti di identificazione falsi una famiglia del quartiere Chiaia-San Ferdinando.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Napoli, alla Sanità sei denunce per guida senza patente I CONTROLLI Napoli, a Poggioreale arrestato pusher 49enne

Nell'abitazione dei tre - padre, madre e figlio di 45, 41 e 20 anni - sono stati sequestrati 35 grammi di marijuana, 6 proiettili calibro 7,65 e 22 e una patente di guida falsa. Denunciato a piede libero anche un turista Coreano. Il 44enne - in evidente stato di alterazione dovuta verosimilmente all' alcol - è stato fermato a vico San Matteo del quartiere Montecalvario per verificare se avesse bisogno di aiuto. L'uomo però ha aggredito i Carabinieri con calci e spintoni. Immobilizzato, è stato affidato alle cure del 118. Sequestrata, poi, la riproduzione di una pistola semiautomatica priva di tappo rosso.

I militari dell'Arma l'hanno rinvenuta lungo via Marina (Quartiere Porto) sotto a un bidone per la raccolta differenziata. La riproduzione di un'altra pistola, pure questa senza il tappo rosso e con due proiettili a salve nel caricatore, è stata trovata in una fioriera nei pressi dell'androne condominiale di uno stabile di vico Santa Maria Apparente. Durante i controlli sono stati anche rinvenuti 32 involucri termosaldati contenenti cocaina. La droga era nascosta in una cassetta delle poste in disuso all'interno di uno stabile a via Pallonetto di Santa Lucia. Segnalati infine 3 assuntori di droga alla Prefettura di Napoli. Diverse le sanzioni al codice della strada, dove prevale la guida senza casco.